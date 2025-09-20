Армия РФ сжимает кольцо вокруг стратегически важного для ВСУ города в ДНР

Российские военнослужащие продвигаются в районе города Красный Лиман на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его словам, на краснолиманском направлении на этой неделе был ряд существенных успехов. Продвижения фиксируются как с северо-запада, так и на северо-востоке от города.
Также Марочко уточнил, что ВС РФ продвинулись к населенному пункту Ямполь — это юго-восточное направление от Красного Лимана.
«В целом идет планомерное сжатие кольца вокруг данного населенного пункта, который является стратегически важным для украинских боевиков», — заявил Марочко.
Ранее стало известно об установлении российского контроля над Серебрянским лесничеством в ЛНР.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.