Ташкент направил ноты Киеву за удержание в рабстве 13 граждан Узбекистана

В связи с ситуацией сотрудники посольства Узбекистана на Украине выехали на место происшествия, а граждан разместили в одной из местных больниц.
«Посольство взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан», — написал Бурханов в Telegram-канале.
Кроме того, МИД Узбекистана рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину.
«В связи со сложившейся на Украине ситуацией, которая может представлять угрозу жизни людей, рекомендуем гражданам Узбекистана в настоящее время не планировать визиты в эту страну», — подытожили в дипведомстве.
Напомним, группа людей под Киевом держала в рабстве 13 граждан Узбекистана для трудовой эксплуатации. Правоохранительные органы задержали четырёх членов группировки и предъявили им обвинения в тяжком преступлении.