Дипломат МИД РФ Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал себя санкциями

Масленников заявил, что по предложениям ЕС видно, что у них на руках остается все меньше вариантов.

Источник: Комсомольская правда

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников прокомментировал планы Евросоюза ввести новый пакет санкций против Москвы. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Масленников заявил, что предложения ЕС по 19-му пакету санкций «демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала».

«По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается все меньше вариантов, что можно сделать», — сказал он.

По мнению представителя МИД, Европе остается лишь «в сотый раз громогласно кричать, что “санкции работают”» и «впадать в зависимость от более дорогих энергоресурсов США».

Ранее в Кремле прокомментировали очередное введение Евросоюзом санкций против России. пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Москва невосприимчива к ним.

