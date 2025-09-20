Масленников заявил, что предложения ЕС по 19-му пакету санкций «демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала».
«По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается все меньше вариантов, что можно сделать», — сказал он.
По мнению представителя МИД, Европе остается лишь «в сотый раз громогласно кричать, что “санкции работают”» и «впадать в зависимость от более дорогих энергоресурсов США».
Ранее в Кремле прокомментировали очередное введение Евросоюзом санкций против России. пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что Москва невосприимчива к ним.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше