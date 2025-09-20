Трамп заявил, что США уничтожили судно для наркотрафика с людьми на борту

В своём посте в Truth Social Трамп отметил, что по его приказу Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических». Он добавил, что оно занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Трамп также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение судна.