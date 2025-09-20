Ричмонд
Трамп заявил, что США уничтожили судно для наркотрафика с людьми на борту

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские силы уничтожили судно в международных водах. Корабль, по его словам, использовали для перевозки наркотиков, на его борту находились три человека.

Источник: Life.ru

США уничтожили судно наркокартеля с людьми. Видео © Truth Social / realDonaldTrump.

В своём посте в Truth Social Трамп отметил, что по его приказу Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических». Он добавил, что оно занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования Вооружённых сил США. Трамп также опубликовал видеозапись, на которой запечатлено уничтожение судна.

«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые находились на борту судна, находившегося в международных водах», — отметил Трамп.

Напомним, глава Госдепа США Марко Рубио в начале сентября сообщил, что американские вооружённые силы нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики через Карибское море. Госсекретарь уточнил, что судно принадлежало организации, признанной в США террористической. В Венесуэле усомнились достоверности этой информации.

