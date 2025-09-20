Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я их не осуждаю»: Трамп сделал неожиданное признание об украинцах

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказался о позиции жителей Украины, которые не поддерживают конфликт с Россией.

Источник: Life.ru

Американский лидер подчеркнул, что не собирается обвинять украинцев в таком выборе.

«Я их не осуждаю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос репортёров.

При этом президент США добавил, что, по его мнению, сами боевые действия на Украине не должны была начаться. Он отметил, что ситуацию можно было решить иначе, не доводя дело до затяжного конфликта, если бы он тогда был главой государства.

Ранее Дональд Трамп признался: США фактически зарабатывают на украинском конфликте за счёт поставок оружия. Он подчеркнул, что лично не хочет наживаться на войне, но вынужден констатировать этот факт. По словам хозяина Белого дома, деньги на вооружение тратит НАТО, а Вашингтон получает прибыль от продажи техники.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше