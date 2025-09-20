Atlantic: США приостановили продажу оружия ЕС для пополнения своих запасов

Как отмечает Atlantic, пока неясно, насколько длительным окажется этот отказ от удовлетворения европейских запросов и какие именно виды вооружений подпадают под ограничения. Если подобная политика затянется, она может спровоцировать напряжённость в отношениях с союзниками, ослабить военное влияние США в Европе, а также повлечь за собой сокращение рабочих мест в оборонной отрасли, уменьшение доходов и торможение новых разработок.