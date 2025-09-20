Atlantic: США приостановили продажу оружия ЕС для пополнения своих запасов

США временно ограничили продажу вооружений, включая системы ПВО Patriot, ряду европейских стран, отдавая приоритет пополнению собственных запасов. Как отмечает журнал Atlantic, этот шаг связан с дефицитом вооружений, который Вашингтон стремится восполнить.
По информации издания, недавно Пентагон неожиданно прекратил переговоры о продаже Дании систем ПВО стоимостью в миллионы долларов, хотя ранее активно добивался сделки.
Два чиновника из администрации президента Дональда Трампа сообщили, что глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби выразил сомнения в целесообразности таких экспортных поставок, подчеркнув, что ограниченные запасы Patriot важнее сохранить для нужд США.
Как отмечает Atlantic, пока неясно, насколько длительным окажется этот отказ от удовлетворения европейских запросов и какие именно виды вооружений подпадают под ограничения. Если подобная политика затянется, она может спровоцировать напряжённость в отношениях с союзниками, ослабить военное влияние США в Европе, а также повлечь за собой сокращение рабочих мест в оборонной отрасли, уменьшение доходов и торможение новых разработок.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Конгресс с просьбой одобрить продажу вооружений Израилю на общую сумму около $6 млрд.