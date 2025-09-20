Ричмонд
Atlantic: США приостановили продажу оружия ЕС для пополнения своих запасов

Пентагон неожиданно прекратил переговоры о продаже Дании систем ПВО стоимостью в миллионы долларов.

Источник: Аргументы и факты

США временно ограничили продажу вооружений, включая системы ПВО Patriot, ряду европейских стран, отдавая приоритет пополнению собственных запасов. Как отмечает журнал Atlantic, этот шаг связан с дефицитом вооружений, который Вашингтон стремится восполнить.

По информации издания, недавно Пентагон неожиданно прекратил переговоры о продаже Дании систем ПВО стоимостью в миллионы долларов, хотя ранее активно добивался сделки.

Два чиновника из администрации президента Дональда Трампа сообщили, что глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби выразил сомнения в целесообразности таких экспортных поставок, подчеркнув, что ограниченные запасы Patriot важнее сохранить для нужд США.

Как отмечает Atlantic, пока неясно, насколько длительным окажется этот отказ от удовлетворения европейских запросов и какие именно виды вооружений подпадают под ограничения. Если подобная политика затянется, она может спровоцировать напряжённость в отношениях с союзниками, ослабить военное влияние США в Европе, а также повлечь за собой сокращение рабочих мест в оборонной отрасли, уменьшение доходов и торможение новых разработок.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Конгресс с просьбой одобрить продажу вооружений Израилю на общую сумму около $6 млрд.

