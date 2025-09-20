Ричмонд
В США заявили об ударе еще по одному судну с наркотиками в Карибском море

Соединенные Штаты Америки нанесли еще один удар по судну, которое якобы перевозило наркотики.

Соединенные Штаты Америки нанесли еще один удар по судну, которое якобы перевозило наркотики. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства уточнил, что по его приказу Пентагон нанес удар по судну, «связанному с организацией, внесенной в список террористических, которое использовалось для наркотрафика в зоне ответственности Южного командования ВС США». В зону входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский регион.

Трамп сослался на данные разведки, которая подтвердила, что судно якобы перевозило наркотики, следуя по известному маршруту.

По данным Трампа, в результате удара три «наркотеррориста» были ликвидированы. При этом ни один американский военный не пострадал.

Отметим, что это уже третий удар армии США по якобы судну с наркотиками. О предыдущем Трамп сообщал несколько дней назад.

