Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчерпали себя: В МИД России прокомментировали новые санкции Евросоюза

Новые предложения Еврокомиссии в рамках 19-го пакета рестрикций лишь подтверждают, что санкционная политика Евросоюза полностью исчерпала себя и не приносит результатов, на которые рассчитывал Брюссель. Об этом в беседе с «Известиями» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Источник: Life.ru

По его словам, с каждым новым пакетом становится очевиднее: у ЕС остаётся всё меньше реальных инструментов для давления. Единственным ответом со стороны Евросоюза остаются повторяющиеся заявления об эффективности санкций, несмотря на растущую зависимость от более дорогих американских энергоресурсов.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в новом пакете санкций. Официально утверждённый 19-й пакет включает такие ключевые меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет на импорт российского СПГ, запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше