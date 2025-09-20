Исчерпали себя: В МИД России прокомментировали новые санкции Евросоюза

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в новом пакете санкций. Официально утверждённый 19-й пакет включает такие ключевые меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет на импорт российского СПГ, запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.