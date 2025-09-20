Исчерпали себя: В МИД России прокомментировали новые санкции Евросоюза

По его словам, с каждым новым пакетом становится очевиднее: у ЕС остаётся всё меньше реальных инструментов для давления. Единственным ответом со стороны Евросоюза остаются повторяющиеся заявления об эффективности санкций, несмотря на растущую зависимость от более дорогих американских энергоресурсов.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в новом пакете санкций. Официально утверждённый 19-й пакет включает такие ключевые меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет на импорт российского СПГ, запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.