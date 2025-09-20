Bloomberg: США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России

США намерены обсудить с Индией не только торговые пошлины, но и тему закупок Нью-Дели российской нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. По данным агентства, американская сторона стремится увязать этот вопрос с переговорами по снижению тарифов на импорт индийских товаров.