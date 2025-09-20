Ричмонд
Bloomberg: США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России

США обеспокоены ростом поставок российской нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Источник: Аргументы и факты

США намерены обсудить с Индией не только торговые пошлины, но и тему закупок Нью-Дели российской нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. По данным агентства, американская сторона стремится увязать этот вопрос с переговорами по снижению тарифов на импорт индийских товаров.

Источник отметил, что США обеспокоены ростом поставок российской нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые увеличивают закупки для удовлетворения внутреннего спроса. Этот пункт стал одним из ключевых во время переговоров о возможной торговой сделке.

По информации Блумберг, во время встречи во вторник американская делегация во главе с помощником торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем подняла вопрос о российской нефти. В ответ индийская сторона настаивала на отмене дополнительной 25-процентной пошлины, введённой на закупки российских энергоносителей.

Ранее лидер США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти.

