Узбекистан направил Украине ноты протеста из-за удержания граждан Киевом

Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, в том числе двух граждан Китая, узбекистанца и украинки, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Всем задержанным предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения.