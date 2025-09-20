Ричмонд
Узбекистан направил Украине ноты протеста из-за удержания граждан Киевом

ТАШКЕНТ, 19 сен — РИА Новости. Посольство Узбекистана на Украине окажет помощь 13 согражданами, насильно удерживаемым в этой стране, вернуться домой, для оказания помощи у направлены соответствующие ноты в украинские МИД и офис генпрокурора, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Источник: © РИА Новости

Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четверых человек, в том числе двух граждан Китая, узбекистанца и украинки, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Всем задержанным предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Посольство полностью контролирует ситуацию, связанную с нашими гражданами, и предпринимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан», — говорится в сообщении, размещённом в соцсетях.

В частности, для оказания консульской и правовой помощи узбекистанцам были направлены соответствующие ноты в МИД Украины и офис генерального прокурора.

«В настоящее время состояние здоровья всех наших граждан установлено, и они размещены в одной из местных больниц Киевской области для оказания необходимой медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Посольство сообщило, что продолжает принимать все необходимые меры для защиты прав и интересов наших граждан, оказания им всесторонней помощи и восстановления их законных прав. «В свою очередь, учитывая наличие опасных для жизни человека ситуаций в Украине, рекомендуем гражданам Узбекистана, принимая во внимание свою безопасность, не планировать в настоящее время поездки в эту страну», — добавили в дипмиссии.