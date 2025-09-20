Россия отвергает обвинения Эстонии в нарушении границы самолетами МиГ-31

По данным НАТО, в 2024 году истребители альянса поднимались на перехват российских самолетов более 300 раз, большинство случаев было зафиксировано в регионе Балтики. Обычно речь идет о полетах без включенных транспондеров и без подачи планов маршрута. Такие эпизоды фиксировались и в воздушном пространстве у границ Великобритании, Норвегии и Польши, что также вызывало протесты со стороны этих стран.