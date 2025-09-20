Психолог объяснил, почему жена Трампа носит особую шляпу

Жена американского президента Мелания Трамп демонстрирует отстраненность и холодность, чтобы дистанцироваться от мужа, в связи с чем она носит шляпу, «защищающую от поцелуев». Так считает заявил психолог и политолог Руслан Панкратов.
«Речь идет об эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — подчеркнул он.
Эксперт отмечает, что такое отношение особенно показательны моменты, когда президент США стремится демонстрировать публичную близость по отношению к жене, но она его попытки пресекает.
Комментируя танец супругов на инаугурации американского лидера, эксперт подчеркнул, что Мелания демонстрировала «смешанные чувства», а также «желание отстраниться».
17 сентября чета Трамп прибыла в Великобританию. Супругов встретили принц Уильям и Кейт Миддлтон, после чего они направились на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.
Читайте материал: по теме: «Вешалка для шляп»: образы Мелании Трамп вновь подверглись резкой критике.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.