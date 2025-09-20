Психолог объяснил, почему жена Трампа носит особую шляпу

17 сентября чета Трамп прибыла в Великобританию. Супругов встретили принц Уильям и Кейт Миддлтон, после чего они направились на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.