Психолог объяснил, почему жена Трампа носит особую шляпу

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания демонстрирует отстраненность и холодность, чтобы дистанцироваться от мужа, в связи с чем она носит шляпу, «защищающую от поцелуев».

Жена американского президента Мелания Трамп демонстрирует отстраненность и холодность, чтобы дистанцироваться от мужа, в связи с чем она носит шляпу, «защищающую от поцелуев». Так считает заявил психолог и политолог Руслан Панкратов.

«Речь идет об эмоциональном дистанцировании от нарциссического супруга. Например, все попытки мужа установить с ней физический контакт она методично отвергает», — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что такое отношение особенно показательны моменты, когда президент США стремится демонстрировать публичную близость по отношению к жене, но она его попытки пресекает.

Комментируя танец супругов на инаугурации американского лидера, эксперт подчеркнул, что Мелания демонстрировала «смешанные чувства», а также «желание отстраниться».

17 сентября чета Трамп прибыла в Великобританию. Супругов встретили принц Уильям и Кейт Миддлтон, после чего они направились на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.

Читайте материал: по теме: «Вешалка для шляп»: образы Мелании Трамп вновь подверглись резкой критике.

