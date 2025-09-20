WP: Пентагон обязал СМИ не собирать конфиденциальную информацию

Пентагон ввёл новые правила для представителей СМИ, сообщает Washington Post со ссылкой на полученный документ.
Журналистам запретили собирать или хранить любую информацию ведомства, включая несекретную, если она не была официально одобрена для публикации. Нарушение этого положения может привести к лишению аккредитации.
Как отмечает издание, новые правила оформлены в 17-страничном документе. В нём подчеркивается, что Пентагон сохраняет приверженность принципам прозрачности, однако распространять данные можно только после согласования с уполномоченными должностными лицами.
Кроме того, журналисты обязаны подписать соглашения, ограничивающие их перемещение внутри здания и запрещающие хранение «несанкционированных материалов». Те, кто откажется принять условия, рискуют лишиться постоянного допуска в Пентагон.
Ранее Пентагон ввёл новые меры безопасности, существенно ограничив доступ представителей СМИ к различным зонам внутри здания, включая личный офис министра обороны Пита Хегсета и помещения Объединённого штаба.