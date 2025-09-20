Узбекистан направил в Киев ноты протеста из-за удержания граждан

В частности, для предоставления консульской и правовой помощи узбекистанцам были направлены соответствующие ноты в МИД Украины и офис генерального прокурора. В настоящее время состояние здоровья всех граждан Узбекистана установлено, и они размещены в одной из больниц Киевской области для получения необходимой медицинской помощи, подчеркивается в сообщении.