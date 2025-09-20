Узбекистан направил в Киев ноты протеста из-за удержания граждан

Посольство Узбекистана на Украине предоставит содействие 13 соотечественникам, принудительно удерживаемым на территории этой страны, в возвращении на родину. Для оказания помощи дипмиссия направила соответствующие ноты в МИД Украины и офис генерального прокурора, сообщает пресс-служба дипломатического представительства.
Прокуратура Киевской области сообщила в пятницу о задержании четырех человек, включая двух граждан Китая, узбекистанца и украинку, которые обманным путем завербовали 13 граждан Узбекистана и удерживали их в неприемлемых условиях с целью дальнейшей трудовой эксплуатации. Всем задержанным предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении, решается вопрос о мере пресечения.
Посольство полностью контролирует ситуацию с нашими гражданами и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан, отмечается в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
В частности, для предоставления консульской и правовой помощи узбекистанцам были направлены соответствующие ноты в МИД Украины и офис генерального прокурора. В настоящее время состояние здоровья всех граждан Узбекистана установлено, и они размещены в одной из больниц Киевской области для получения необходимой медицинской помощи, подчеркивается в сообщении.
Посольство сообщило, что продолжает принимать все необходимые меры для защиты прав и интересов граждан Узбекистана, оказания им комплексной помощи и восстановления их законных прав. Учитывая наличие угроз для жизни в Украине, гражданам Узбекистана рекомендовано воздержаться от поездок в эту страну в настоящее время.
