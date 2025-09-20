Южноамериканская страна рассчитывает на помощь США в погашении долгов

Правительство Аргентины из-за сложной финансовой и экономической ситуации в стране ведет переговоры с США о помощи для погашения долгов. Об этом в интервью газете La Voz del Interior сообщил президент Аргентины Хавьер Милей.
Лидер Аргентины заявил, что 2025 год был «очень сложным» для страны, но следующий будет «еще сложнее». В 2026 году Аргентина должна будет выплатить в виде долгов 4 млрд долларов в январе и 4,5 млрд долларов в июле.
«Мы очень усердно работаем. Мы уже очень далеко продвинулись, и это лишь вопрос времени», — заявил Милей, отвечая на вопрос о помощи США для Аргентины, которая пойдет на выплату долгов.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Аргентины продал более 1 млрд долларов, чтобы спасти песо от обвала.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.