Сенат США представил законопроект о передаче Киеву замороженных активов РФ

Группа сенаторов США из обеих партий внесла законопроект, предусматривающий регулярную передачу Киеву замороженных российских активов, находящихся в США.
Документ опубликован комитетом Сената по иностранным делам и предполагает внесение поправок в законы, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году. Эти изменения должны позволить передавать Украине не менее $250 млн каждые 90 дней.
В тексте также говорится, что администрация Вашингтона должна активнее работать над убеждением других государств использовать в интересах Киева часть замороженных российских средств. По подсчётам сенаторов, речь идёт как минимум о 5% активов, что составляет около $15 млрд. Эти средства, по замыслу законодателей, также должны поступать на Украину с регулярностью не реже одного раза в квартал.
Дополнительно проект предусматривает обязанность администрации США предоставлять отчёты о масштабах российских суверенных активов, включая замороженные, находящиеся за пределами страны. Сенаторы считают, что подобная прозрачность поможет скоординировать международные усилия по их дальнейшему использованию.
Ранее Еврокомиссия предложила использовать российские активы для предоставления кредитов Украине в рамках 19-го пакета санкций.