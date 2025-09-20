Сенат США представил законопроект о передаче Киеву замороженных активов РФ

В тексте также говорится, что администрация Вашингтона должна активнее работать над убеждением других государств использовать в интересах Киева часть замороженных российских средств. По подсчётам сенаторов, речь идёт как минимум о 5% активов, что составляет около $15 млрд. Эти средства, по замыслу законодателей, также должны поступать на Украину с регулярностью не реже одного раза в квартал.