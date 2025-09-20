В Сенате США предложили передавать Украине часть активов РФ каждые 90 дней

«Законопроект позволит распределять конфискованные замороженные российские суверенные активы по графику, что позволит Украине быть уверенной в регулярности этой поддержки», — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
Предполагается, что госсекретарь США каждый раз будет выделять Украине не меньше чем по $250 млн. Документом также предлагается оказать дипломатическое давление на союзников, чтобы они последовали примеру США и также переводили Украине деньги из российских активов, расположенных в их юрисдикции.
Кроме того, законопроект предусматривает подготовку отчетов о российских активах, находящихся за пределами США. Соавторами инициативы выступили четыре сенатора — двое демократов и двое республиканцев.
Накануне стало известно, что Еврокомиссия в 19-м пакете антироссийских санкций предложила использовать замороженные активы РФ для финансирования программ помощи Украине. Кроме того, ЕС намерен ввести полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью».