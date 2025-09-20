Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что Путин его якобы подвел: «Вполне понятно»

Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса, и его эмоциональная реакция на эту ситуацию вполне понятна. Так прокомментировал заявление Трампа о том, что Владимир Путин якобы «его подвел», пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос ТАСС.
Песков сказал, что США и лично Трамп сохраняют политическую волю продолжать стремиться к урегулированию конфликта на Украине.
«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — отметил он, отвечая на вопрос, как Путин реагирует на подобные высказывания.
Также политик подчеркнул, что Путин остается готовым решать ситуацию политико дипломатическими средствами и прилагает для этого значительные усилия. При этом он указал, что «есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации», что, по его словам, создает препятствия для мирного урегулирования.
Напомним, недавно глава Белого дома заявил, что российский лидер Владимир Путин «подвел его» в контексте урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, что из-за отношений с президентом России он рассчитывал быстро разрешить ситуацию.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему президент США то «очарован», то «разочарован» лидером России Владимиром Путиным, главой киевского режима Владимиром Зеленским и другими мировыми лидерами. По его мнению, это связано с тем, что республиканцы, в частности Дональд Трамп, стремятся к скоротечным результатам.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении журнала The Times, где Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер не смогли сойтись во мнении относительно путей разрешения конфликта на Украине. По данным издания, британский политик обращался к Трампу с просьбой усилить давление на Москву, но тот не поддержал это предложение.
Недавно Дональд Трамп высказался о текущем состоянии отношений между США и Украиной. По его словам, Вашингтон готов оказать поддержку Киеву после завершения конфликта в стране. В частности, он подчеркнул, что помощь будет включать поддержку в воздушной сфере.