Брижит Макрон боится медэкспертизы по установлению пола

Первая леди Франции Брижит Макрон могла долгое время не оспаривать публикации в СМИ о том, что она якобы сменила пол, из-за боязни медэкспертизы. Такое мнение озвучила юрист Мария Ярмуш.
Ранее адвокат Макронов Том Клэр заявил, что первая леди Франции планирует представить суду «фотографические и научные доказательства» того, что она — женщина.
«Сведения о том, что жена Макрона была мужчиной, должны доказывать ответчики. Самой же Брижит достаточно заявить, что это не соответствует действительности. Ответчики могут просить суд провести медицинскую экспертизу жены Макрона, но сомневаюсь, что какой-нибудь суд рискнет ее назначить. Это же не просто состоятельная известная женщина, а жена президента Франции», — отметила Ярмуш.
Юрист подчеркнула, что только медэкспертиза может реально подтвердить или опровергнуть сведения о том, что Брижит Макрон якобы делала операцию по смене пола.
«Я думаю, именно боясь медицинской экспертизы, жена Макрона долго не оспаривала данные публикации в суде», — резюмировала Ярмуш.