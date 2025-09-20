Брижит Макрон боится медэкспертизы по установлению пола

«Сведения о том, что жена Макрона была мужчиной, должны доказывать ответчики. Самой же Брижит достаточно заявить, что это не соответствует действительности. Ответчики могут просить суд провести медицинскую экспертизу жены Макрона, но сомневаюсь, что какой-нибудь суд рискнет ее назначить. Это же не просто состоятельная известная женщина, а жена президента Франции», — отметила Ярмуш.