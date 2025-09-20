В США захотели передавать Киеву замороженные активы России каждые 90 дней

В документе также подчёркивается, что Вашингтону следует активно вести дипломатическую работу, убеждая другие страны выделять Украине хотя бы 5% замороженных российских активов. По оценкам законодателей, речь может идти о примерно 15 миллиардах долларов. При этом предполагается, что другие государства будут передавать средства Киеву с такой же регулярностью — каждые три месяца.