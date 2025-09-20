В США представили проект конфискации российских активов

Американские сенаторы предложили проект конфискации российских активов Авторами законопроекта выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. Их поддержали сенаторы-демократы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Чак Грассли и Линдси Грэм*.
Согласно предложению, все замороженные российские активы под юрисдикцией США (объемом около 5 миллиардов долларов) должны быть размещены на счетах с начислением процентов. Законопроект рекомендует президенту США направлять не менее 250 миллионов долларов с этого счета на поддержку Украины ежеквартально.
Ранее издание Spiegel сообщало, что Дональд Трамп требует от европейских союзников использовать замороженные российские активы как условие для введения санкций против Москвы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября заявила, что ЕС предлагает в рамках 14-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив часть его резервов.
По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в семи странах, включая США и государства ЕС, еще около 63 миллиардов — в других юрисдикциях. В настоящее время страны «Большой семерки» и ЕС реализуют схему по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов. Российские власти неоднократно заявляли, что в случае конфискации активов будут приняты зеркальные меры. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может затрать активы на сумму около 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходятся на страны ЕС.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
