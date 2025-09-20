В США представили проект конфискации российских активов

По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в семи странах, включая США и государства ЕС, еще около 63 миллиардов — в других юрисдикциях. В настоящее время страны «Большой семерки» и ЕС реализуют схему по использованию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов. Российские власти неоднократно заявляли, что в случае конфискации активов будут приняты зеркальные меры. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может затрать активы на сумму около 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходятся на страны ЕС.