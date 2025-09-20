Казахстан запускает пилотный проект по использованию ИИ в социальной сфере

Второй этап проекта предусматривает расширение возможностей модели за счёт применения технологии «компьютерного зрения». На данном этапе предполагается включение анализа визуальных данных: фото- и видеоматериалов, предоставляемых в рамках заявлений. Это позволит учитывать не только текстовую информацию, но и визуальные признаки, повышающие объективность оценки уровня благосостояния семьи и условий проживания. Новые данные будут использованы для дообучения модели, с целью повышения точности её решений.