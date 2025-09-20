Ричмонд
Популярная у российских туристов страна закрывает свою границу с сопредельным государством

Командующие ВС Таиланда приняли решение закрыть на неопределенный срок все пункты пропуска на границе с Камбоджей.

Командующие ВС Таиланда приняли решение закрыть на неопределенный срок все пункты пропуска на границе с Камбоджей. Они будут оставаться закрытыми до тех пор, пока соседняя страна не будет считаться угрозой, пишет газета Bangkok Post.

Таиландские командующие единогласно пришли к мнению, что граница с Камбоджей останется закрытой до деэскалации ситуации между двумя странами.

Также в ходе совещания было принято решение о продолжении строительства пограничного забора. Его будут возводить на участках, где линия границы согласована обеими странами. Газета отмечает, что в пятницу армия Таиланда установила первый столб на границе, оснащенный тремя камерами видеонаблюдения. Он появился возле главного КПП в Камбоджу с целью усилить безопасность на границе.

Издание отмечает, что теперь решение о закрытии таиландско-камбоджийской границы на неопределенный срок должен утвердить министр обороны Таиланда Наттафон Наркпанит.

Ранее стало известно, что случилось с дочкой пропавшей в Таиланде россиянки.

