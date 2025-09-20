Популярная у российских туристов страна закрывает свою границу с сопредельным государством

Также в ходе совещания было принято решение о продолжении строительства пограничного забора. Его будут возводить на участках, где линия границы согласована обеими странами. Газета отмечает, что в пятницу армия Таиланда установила первый столб на границе, оснащенный тремя камерами видеонаблюдения. Он появился возле главного КПП в Камбоджу с целью усилить безопасность на границе.