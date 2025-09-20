Стало известно о переброске Украиной нескольких HIMARS к границе российского региона

Вооруженные силы Украины перебросили к границе Донецкой Народной Республики несколько установок РСЗО HIMARS американского производство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как уточнил источник агентства, ВСУ перебросили установки с целью нанесения ударов по российскому субъекту со стороны Днепропетровской области.
«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с республикой, предположительно в район населенного пункта Межевая, противником переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — рассказал собеседник агентства.
