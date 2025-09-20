Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ набирает наёмников самых разных типов, включая социопатов и психопатов, которых привлекает «человеческое сафари». В Интернациональный легион попадали и неонацисты, и люди с криминальным прошлым, рассказывал американский наёмник Бенджамин Рид. Сам он не выдержал таких порядков и уехал с Украины.