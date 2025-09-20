«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. За долгие три года там погибли больше тысячи человек», — рассказал Инкапье РИА «Новости».
По словам правозащитника, официальные власти латиноамериканских стран не признают эти данные, а информация о потерях распространяется лишь через неофициальные каналы и личные обращения.
«Сведения о погибших не предаются огласке, источником являются соцсети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, и родственников, обращающихся ко мне за помощью в поиске пропавших без вести», — отметил Инкапье.
Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ набирает наёмников самых разных типов, включая социопатов и психопатов, которых привлекает «человеческое сафари». В Интернациональный легион попадали и неонацисты, и люди с криминальным прошлым, рассказывал американский наёмник Бенджамин Рид. Сам он не выдержал таких порядков и уехал с Украины.