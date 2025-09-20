Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: таможенная служба ежедневно доказывает способность защищать интересы государства и граждан

/Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником — Днем таможенника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«В сложных условиях политического и экономического давления на страну белорусская таможенная служба демонстрирует устойчивость и эффективность, ежедневно доказывая способность надежно защищать интересы государства и граждан, — говорится в поздравлении. — Профессионализм и инициатива, интуиция и бдительность, грамотность в принятии нестандартных решений, оперативное реагирование на новые вызовы и угрозы стали неотъемлемыми чертами наших таможенников».

Президент отметил, что высокое качество работы таможенников способствует развитию национальной экономики, расширению внешнеэкономической и производственной деятельности отечественных предприятий. «Благодаря вашим усилиям удается эффективно пресекать попытки контрабанды, ввоза крупных партий наркотических средств, а также взрывчатых веществ, предназначавшихся для совершения террористических атак», — подчеркнул он.

Глава государства убежден, что и впредь, совершенствуя формы и методы своей деятельности, каждый работник таможенной службы и дальше будет с честью исполнять свой долг и успешно служить на благо Родины.

Отдельную благодарность Александр Лукашенко выразил ветеранам, отдавшим многие годы службе и заложившим основы современной таможенной системы.

«Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и мира, новых достижений во имя процветания Республики Беларусь», — пожелал Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Днем таможенника.

Руководству, личному составу и ветеранам таможенной службы Республики Беларусь.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем таможенника.

В сложных условиях политического и экономического давления на страну белорусская таможенная служба демонстрирует устойчивость и эффективность, ежедневно доказывая способность надежно защищать интересы государства и граждан.

Профессионализм и инициатива, интуиция и бдительность, грамотность в принятии нестандартных решений, оперативное реагирование на новые вызовы и угрозы стали неотъемлемыми чертами наших таможенников.

Высокое качество вашей работы способствует развитию национальной экономики, расширению внешнеэкономической и производственной деятельности отечественных предприятий. Благодаря вашим усилиям удается эффективно пресекать попытки контрабанды, ввоза крупных партий наркотических средств, а также взрывчатых веществ, предназначавшихся для совершения террористических атак.

Убежден, что и впредь, совершенствуя формы и методы своей деятельности, каждый из вас и дальше будет с честью исполнять свой долг и успешно служить на благо Родины.

Отдельная благодарность ветеранам, отдавшим многие годы службе и заложившим основы современной таможенной системы.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и мира, новых достижений во имя процветания Республики Беларусь!

Александр Лукашенко,

20 сентября 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше