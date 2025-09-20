Дональд Трамп «помиловал» простых украинцев: президент выступил со странным заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит простых украинцев за усталость от конфликта и нежелание его продолжать. Соответствующие слова главы государства прозвучали в беседе с журналистами.
На тему настроений на Украине американский лидер высказался на фоне опроса Gallup. Тот показал, что сейчас менее четверти населения Незалежной нацелены на продолжение конфликта с РФ.
«Я их не виню», — сказал Трамп, комментируя результаты исследования.
Тем временем в США уже обозначили условия для заключения мирной сделки по Украине. Телеканал Fox News выразил мнение, что от Дональда Трампа практически ничего не зависит. Поскольку он, уверено издание, не будет навязывать те или иные обстоятельства.
Сам же Трамп продолжает выступать с неоднозначными заявлениями. Так, недавно он объявил, что будет поддерживать Украину даже после урегулирования мира. Президент США намерен поддерживать мир в Незалежной, в том числе, обеспечивая помощь в воздухе. Однако какой-либо другой конкретики американский лидер не дает.