ВВС Польши подняли в воздух дежурные истребители

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей на фоне якобы активности РФ на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные самолеты ВВС Польши и стран-союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом информирует оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В заявлении, опубликованном в соцсети X*, отмечается, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей. Одновременно средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние повышенной боевой готовности.

Как подчеркнули в командовании, предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с так называемыми «уязвимыми районами».

Военные добавили, что ситуация находится под постоянным контролем, а силы и средства готовы к оперативному реагированию.

Польские военные в последнее время все чаще публикуют подобные сообщения. Как правило, они совпадают с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины.

Издание NaTemat ранее отмечало, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши, предпринимаемые якобы из-за активности российской авиации на Украине, обходятся государству в значительные суммы. По данным Минобороны и ответам ведомства на парламентские запросы последних лет, один час полета истребителя F-16 обходится бюджету в 76−77 тысяч злотых, что составляет около 21 тысячи долларов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.