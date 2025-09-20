ВВС Польши подняли в воздух дежурные истребители

Издание NaTemat ранее отмечало, что регулярные вылеты истребителей ВВС Польши, предпринимаемые якобы из-за активности российской авиации на Украине, обходятся государству в значительные суммы. По данным Минобороны и ответам ведомства на парламентские запросы последних лет, один час полета истребителя F-16 обходится бюджету в 76−77 тысяч злотых, что составляет около 21 тысячи долларов.