В Кремле ответили на разочарование Трампа Владимиром Путиным: вот что сказали

В Кремле ответили на слова главы США Дональда Трампа о том, президент РФ Владимир Путин якобы «подвел его» в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал такую эмоциональность вполне понятной.
Как известно, несколько дней назад Трамп в очередной раз выступил с критикой в адрес Владимира Путина. Он заявил, что тот «подвел его» в вопросе мира на Украине, поскольку быстро урегулировать ситуацию не получилось. Несмотря даже на хорошие отношения.
И теперь на такие заявления ответил Песков. Он обозначил, что Кремль все так же исходит из позиции, что США и лично Трамп сохраняют намерение прилагать усилия к мирному урегулированию украинского кризиса.
«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — пресс-секретарь президента РФ.
Он также отметил, что Путин все еще привержен к урегулированию украинского кризиса путем переговоров и всячески этому способствует. В то же время, Киев и ЕС до сих пор настроены на конфликт.
Немногим ранее президент США выступил со странным заявлением о простых украинцах. Он заявил, что не осуждает тех за усталость от конфликта с Россией. Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами.