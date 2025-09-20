Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
«Референдум прошлого года неконституционен, это говорят все юристы, он нелегален, поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламентское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума», — заявил Додон.
Экс-президент признал, что после выборов оппозиция должна будет любыми способами добиться пересмотра незаконного решения прежних властей.
"Я думаю, что после смены власти члены этого КС тоже уйдут в отставку, тогда появятся настоящие юристы, которые не действуют под дудку Майи Санду и каких-то брюссельских кураторов. Мы должны этого добиться. Референдум прошлого года нелегитимен, мы его не признали, его нужно отменять.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.