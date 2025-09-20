МО РФ опровергло данные о нарушении МиГ-31 воздушного пространства Эстонии

Министерство обороны РФ опровергло заявления о якобы нарушении тремя российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Причем все проходило в строгом соответствии с правилами. Ни о каком нарушении воздушного пространства не шло и речи.
«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — сказано в заявлении МО РФ.
Напомним, о якобы нарушении собственного воздушного пространства Эстония заявила вечером 19 сентября. Тогда же Таллин вызвал в свой МИД временного поверенного в делах посольства РФ. В первую очередь для того, чтобы выразить протест.
В свою очередь, ситуацию уже прокомментировал военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что Таллин не привел никаких доказательств якобы «нарушения» воздушного пространства.