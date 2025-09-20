МО РФ опровергло данные о нарушении МиГ-31 воздушного пространства Эстонии

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Причем все проходило в строгом соответствии с правилами. Ни о каком нарушении воздушного пространства не шло и речи.