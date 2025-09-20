Ричмонд
Трамп объявил о больших проблемах из-за якобы истребителей России в Эстонии

Трамп не озвучил официальную позицию США по инциденту с якобы российскими беспилотниками в Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на инцидент с якобы нарушением воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. Он заявил, что могут возникнуть «большие проблемы».

Как известно, изначально с обвинениями в адрес РФ выступил сам Таллин. Он заявил, что 19 сентября несколько российских истребителей МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Вскоре слухи дошли и до Трампа.

«Мне не нравится, когда подобное происходит. Могут быть большие проблемы. Они проинформируют меня об этом», — прокомментировал ситуацию президент США.

При этом какой-либо конкретики он не дал. В частности, не озвучил, у кого могут возникнуть «проблемы» и какой остается позиция США по данному поводу.

Тем временем на обвинения Таллина уже ответило Министерство обороны РФ. Военное ведомство подчеркнуло, что 19 сентября российские истребители совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Все происходило в соответствии с установленными правилами, и о нарушении воздушного пространства речи не идет.

