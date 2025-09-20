Взлёт по тревоге: Польша ночью снова испугалась России и подняла истребители в небо

Ранее Life.ru писал, что Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы в Балтийском море. Варшава заявила, что два российских истребителя якобы пролетели слишком близко к объекту. Власти подчеркнули, что платформа находится в исключительной экономической зоне страны, хотя и за пределами её территориальных вод.