Взлёт по тревоге: Польша ночью снова испугалась России и подняла истребители в небо

В Оперативном командовании ВС Польши сообщили, что дежурные пары самолётов польской и союзнической авиации взлетели по тревоге, а ПВО и радиолокационные системы приведены в состояние максимальной готовности. По словам военных, меры направлены на защиту приграничных территорий, которые они называют «уязвимыми районами».
«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — подчеркнули в командовании.
Ранее Life.ru писал, что Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы в Балтийском море. Варшава заявила, что два российских истребителя якобы пролетели слишком близко к объекту. Власти подчеркнули, что платформа находится в исключительной экономической зоне страны, хотя и за пределами её территориальных вод.