Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взлёт по тревоге: Польша ночью снова испугалась России и подняла истребители в небо

Польские военные снова подняли в воздух боевые истребители. Поводом стала активность России на Украине, о которой Варшава заявляет всё чаще.

Источник: Life.ru

В Оперативном командовании ВС Польши сообщили, что дежурные пары самолётов польской и союзнической авиации взлетели по тревоге, а ПВО и радиолокационные системы приведены в состояние максимальной готовности. По словам военных, меры направлены на защиту приграничных территорий, которые они называют «уязвимыми районами».

«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — подчеркнули в командовании.

Ранее Life.ru писал, что Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы в Балтийском море. Варшава заявила, что два российских истребителя якобы пролетели слишком близко к объекту. Власти подчеркнули, что платформа находится в исключительной экономической зоне страны, хотя и за пределами её территориальных вод.