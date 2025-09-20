ВСУ не отпускают иностранных наемников из воинских частей и не дают им покинуть территорию Украины. Такой информацией с РИА Новости поделился колумбийский военный в отставке и правозащитник Данте Инкапье.
По его словам, наемникам не дают вернуться на родину «до завершения боевых задач», а задачи эти — бессрочные. При этом на Украине наемнику говорят, что отпустят его лишь после завершения операции, которая может продлиться несколько месяцев.
Инкапье считает, что ВСУ не выгодны утечки о реальном положении дел наемников в рядах украинской армии. Именно поэтому иностранцев и не выпускают из страны.
«Поступает много жалоб наемников на жестокое обращение со стороны украинских военных. Об этом заявляю не только я, но и родственники наемников тоже жалуются на бесчеловечное отношение к их близким», — указал собеседник агентства.
Отставной военный также заявил, что командиры ВСУ издеваются над колумбийскими наемниками, бьют их, оскорбляют, не платят деньги и угрожают расправой за отказ воевать.
При этом Инкапье заметил, что в последнее время эффективность вербовки жителей Латинской Америки на Украину снизилась. Эксперт связал это с сообщениями о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ, несмотря на попытки украинского командования ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях.
