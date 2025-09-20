Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США — цель визита

ТАШКЕНТ, 20 сентября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.