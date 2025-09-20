Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США — цель визита

20−24 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Глава Узбекистана выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения глобальной безопасности и стабильности, достижения Целей устойчивого развития, реформирования системы ООН и международной финансовой архитектуры, борьбы с последствиями изменения климата и другими современными вызовами.
Кроме того, на полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами зарубежных государств и правительств, руководителями авторитетных международных финансовых институтов.
В рамках деловой части программы визита запланированы встречи и мероприятия с участием ведущих американских компаний и финансово-инвестиционных структур. Ожидается подписание пакета новых соглашений и контрактов.