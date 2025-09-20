Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом США — цель визита

ТАШКЕНТ, 20 сентября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

20−24 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

говорится в сообщении

Глава Узбекистана выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе нынешней юбилейной сессии Генассамблеи будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения глобальной безопасности и стабильности, достижения Целей устойчивого развития, реформирования системы ООН и международной финансовой архитектуры, борьбы с последствиями изменения климата и другими современными вызовами.

уточнили в пресс-службе президента

Кроме того, на полях саммита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами зарубежных государств и правительств, руководителями авторитетных международных финансовых институтов.

В рамках деловой части программы визита запланированы встречи и мероприятия с участием ведущих американских компаний и финансово-инвестиционных структур. Ожидается подписание пакета новых соглашений и контрактов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше