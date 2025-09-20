Le Figaro сообщила об усилении тревоги НАТО по поводу поддержки США

Трамп написал в соцсети Truth Social, что готов ввести жесткие санкции против Москвы, если все страны — члены НАТО прекратят покупать у России нефть. Эксперты отмечают, что такие заявления создают впечатление дистанцирования США от альянса.
«Трамп ставит союзникам новые условия санкций, но при этом не уточняет детали, создавая путаницу и неопределенность», — говорится в материале.
При этом администрация Трампа одобрила новую поставку вооружений Украине через механизм PURL на сумму около $500 млн, что демонстрирует частичную поддержку союзников в Восточной Европе.
Ранее в этот день Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете сообщил, что Америка получает прибыль благодаря поставкам оружия на территорию Украины. По его словам, он этого не хочет и конфликта «никогда не должно было случиться».