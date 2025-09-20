Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro сообщила об усилении тревоги НАТО по поводу поддержки США

Двусмысленные комментарии президента США Дональда Трампа вновь вызвали опасения у стран НАТО о надежности американских обязательств. Об этом 19 сентября сообщила газета Le Figaro.

Источник: Reuters

Трамп написал в соцсети Truth Social, что готов ввести жесткие санкции против Москвы, если все страны — члены НАТО прекратят покупать у России нефть. Эксперты отмечают, что такие заявления создают впечатление дистанцирования США от альянса.

«Трамп ставит союзникам новые условия санкций, но при этом не уточняет детали, создавая путаницу и неопределенность», — говорится в материале.

При этом администрация Трампа одобрила новую поставку вооружений Украине через механизм PURL на сумму около $500 млн, что демонстрирует частичную поддержку союзников в Восточной Европе.

Ранее в этот день Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете сообщил, что Америка получает прибыль благодаря поставкам оружия на территорию Украины. По его словам, он этого не хочет и конфликта «никогда не должно было случиться».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше