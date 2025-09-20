Yle: Житель РФ незаконно пересёк границу с Финляндией и попросил убежища

Ранее в Финляндии заявили, что открывать границу с Россией не планируют. Глава МВД страны Мари Рантанен отметила, что действующие ограничения на пересечение границы останутся в силе. Она подчеркнула высокую угрозу от якобы «направляемой миграции» со стороны России, но не привела конкретных доказательств.