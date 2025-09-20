Ричмонд
Yle: Житель РФ незаконно пересёк границу с Финляндией и попросил убежища

Житель России незаконно пересёк границу с Финляндией. Инцидент произошёл утром в районе Кариканкаа неподалёку от города Кухмо в провинции Кайнуу, которая граничит с РФ. Как сообщает Yle, его задержали 18 сентября.

Источник: Life.ru

Мужчина прошёл границу по суше и сразу после задержания заявил о желании подать прошение на предоставление убежища. Как отмечает источник, сейчас финские власти рассматривают его запрос и выясняют все обстоятельства незаконного пересечения.

Ранее в Финляндии заявили, что открывать границу с Россией не планируют. Глава МВД страны Мари Рантанен отметила, что действующие ограничения на пересечение границы останутся в силе. Она подчеркнула высокую угрозу от якобы «направляемой миграции» со стороны России, но не привела конкретных доказательств.