Визит Владимира Путина в Пермь: что известно

Из аэропорта Большое Савино кортеж президента направился на Мотовилихинские заводы. Там Владимир Путин ознакомился с экспозицией, подготовленной на предприятии ко Дню оружейника, с современными видами вооружения, в том числе РСЗО, САУ, беспилотными системами и средствами ПВО. Во время встречи с рабочими предприятия он поблагодарил их за вклад в укрепление обороноспособности страны. На Мотовилихинских заводах президент провел закрытое совещание. Также состоялась его рабочая встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Губернатор рассказал о направлениях развития экономики Прикамья и особо — о мерах поддержки участников СВО и их семей. Также глава региона поблагодарил президента за внимание к Прикамью и поддержку в реализации региональных проектов.