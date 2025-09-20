Ричмонд
Визит Владимира Путина в Пермь: что известно

Вчера, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин побывал в Перми с краткосрочным визитом.

Вчера, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин побывал в Перми с краткосрочным визитом. В поездке его сопровождали первый зампред правительства Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов.

Из аэропорта Большое Савино кортеж президента направился на Мотовилихинские заводы. Там Владимир Путин ознакомился с экспозицией, подготовленной на предприятии ко Дню оружейника, с современными видами вооружения, в том числе РСЗО, САУ, беспилотными системами и средствами ПВО. Во время встречи с рабочими предприятия он поблагодарил их за вклад в укрепление обороноспособности страны. На Мотовилихинских заводах президент провел закрытое совещание. Также состоялась его рабочая встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Губернатор рассказал о направлениях развития экономики Прикамья и особо — о мерах поддержки участников СВО и их семей. Также глава региона поблагодарил президента за внимание к Прикамью и поддержку в реализации региональных проектов.

