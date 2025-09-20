Ричмонд
Сенатор от Приангарья Андрей Чернышев сохранил свой пост

Избранный на второй срок губернатор Иркутской области провёл первое назначение.

Источник: Соцсети

Сенатором от Иркутской области в Совете Федерации будет братчанин Андрей Чернышев. Об этом Игорь Кобзев сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что с Андреем Чернышевым проработали пять лет, которые были продуктивными. Он имеет чёткое представление о том, какие вопросы необходимо донести до федеральных структур.

Напомним, ранее, в начале губернаторской предвыборной кампании, Игорь Кобзев озвучил список из трёх предполагаемых сенаторов. В него вошли Андрей Чернышев, Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова.