Сенатор от Приангарья Андрей Чернышев сохранил свой пост

Сенатором от Иркутской области в Совете Федерации будет братчанин Андрей Чернышев. Об этом Игорь Кобзев сообщил в своём телеграм-канале.
Губернатор отметил, что с Андреем Чернышевым проработали пять лет, которые были продуктивными. Он имеет чёткое представление о том, какие вопросы необходимо донести до федеральных структур.
Напомним, ранее, в начале губернаторской предвыборной кампании, Игорь Кобзев озвучил список из трёх предполагаемых сенаторов. В него вошли Андрей Чернышев, Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова.