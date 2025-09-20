В Башкирии вручили мандаты новым членам Общественной комиссии

Мероприятие прошло в Геральдическом зале регионального парламента. В нем участвовали представители органов государственной власти, журналисты, общественники и другие неравнодушные к вопросам соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
По словам председателя Общественной палаты республики Данияра Абдрахманова, церемония стала частью масштабного процесса — завершения формирования новых составов ОНК в 43 регионах России. В результате голосования членов Совета Общественной палаты России более 700 человек в стране получили мандаты и начали выполнять свои важные обязанности.
Председатель комитета башкирского парламента по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Фарит Гумеров зачитал приветственный адрес спикера Курултая республики Константина Толкачева к членам комиссии. Также новых членов приветствовали заместитель заведующего отделом управления главы республики по общественно-политическому развитию Дмитрий Казанцев, замминистра внутренних дел по Башкирии Айдар Зубаиров, временно исполняющий обязанности начальника Управления УФСИН России по республике Сергей Кудрявцев, башкирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Золотарев, замруководителя по общественным проектам филиала Фонда поддержки участников СВО и их семей по Башкирии «Защитники Отечества» Асия Гилязева. Они пожелали членам комиссии плодотворной работы на благо общества.
В составе ОНК будут работать 17 человек — представители институтов гражданского общества, мусульманского и православного духовенства, НКО, правозащитники, юристы, делегаты от общественных объединений правозащитной деятельности, общественники, участники СВО. Они объединились, чтобы помочь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Председателем комиссии вновь избран Олег Галин, его первым заместителем — Вадим Хаматханов, заместителем председателя комиссии по взаимодействию с органами государственной власти, институтами гражданского общества, связям с общественностью — Александра Дремина, заместителем председателя комиссии по социальным и благотворительным проектам — Айдар Авдияров, ответственным секретарем — Оксана Орда, координаторами удаленных территорий — Айгуль Валеева и Алексей Герасимов.
Члены комиссии контролируют соблюдение прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, и обеспечивают прозрачность и гуманное обращение с ними.