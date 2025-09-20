В Башкирии вручили мандаты новым членам Общественной комиссии

Председатель комитета башкирского парламента по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Фарит Гумеров зачитал приветственный адрес спикера Курултая республики Константина Толкачева к членам комиссии. Также новых членов приветствовали заместитель заведующего отделом управления главы республики по общественно-политическому развитию Дмитрий Казанцев, замминистра внутренних дел по Башкирии Айдар Зубаиров, временно исполняющий обязанности начальника Управления УФСИН России по республике Сергей Кудрявцев, башкирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Золотарев, замруководителя по общественным проектам филиала Фонда поддержки участников СВО и их семей по Башкирии «Защитники Отечества» Асия Гилязева. Они пожелали членам комиссии плодотворной работы на благо общества.