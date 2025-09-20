Экс-президент Молдавии допустил проведение в стране нового референдума

Молдавская оппозиция после выборов в парламент, которые пройдут 28 сентября, может провести новый референдум о евроинтеграции. Причина в том, что прошлое голосование было незаконным, заявил в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.
«Референдум 2024 года неконституционен, это говорят все юристы. Поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение. Если КС не сделает это, то следующее парламентское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума», — заявил лидер Соцпартии.
Отметим, что референдум о евроинтеграции состоялся в Молдавии вместе с президентскими выборами в октябре 2024 года. Тогда за вступление страны в ЕС проголосовали 50,46% избирателей, однако внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь 46% граждан. Небольшой перевес голосов был обеспечен за счет молдавской диаспоры, проживающей в Европе.
Бывший президент также заявил, что после выборов оппозиция должна будет всеми способами добиться пересмотра незаконного решения прежних властей. Додон предположил, что после смены власти члены действующего КС тоже уйдут в отставку. И тогда появятся настоящие юристы, которые «не действуют под дудку Майи Санду (президента страны) и брюссельских кураторов», заключил политик.
