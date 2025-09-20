Европа в недоумении от новой тактики Трампа по России

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создаёт впечатление, что дистанцируется от альянса», — пишет автор статьи.
Он обратил внимание на то, что хозяин Белого дома иногда сопровождает свои ультиматумы обнадёживающими заявлениями, тем самым ещё больше усиливая путаницу в рядах стран-участниц НАТО. При всём этом Пентагон допустил риски сокращения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку странам Балтии, отмечает издание.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Еврокомиссии ввести ограничения против российской платёжной системы «Мир» в новом пакете санкций. Официально утверждённый 19-й пакет включает такие ключевые меры, как снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, полный запрет на импорт российского СПГ, запрет сделок с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также расширение санкционного списка на 118 судов, связанных с транспортировкой российской нефти.