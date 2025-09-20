«Начало падения»: ВС РФ приступили к штурму жизненно важного района в Покровске

-Железнодорожный вокзал — это особый район, приспособленный под долговременные оборонительные точки. ВСУ не один год готовили к обороне сам город и отдельные его части. В принципе за любой железнодорожный вокзал всегда идут тяжёлые бои. Потому что захват железнодорожного вокзала — это захват логистических путей и их, так скажем, обрубание для противника. Украинские паблики, кстати, уже начинают «визжать» по этому поводу. Но тут ничего нового — мы идём вперёд, враг отступает.