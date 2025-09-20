В США внесли скандальный закон о российских активах: на что сенаторы готовы ради Киева

Как известно, законодательными инициаторами скандальной конфискации активов РФ выступили республиканцы Джим Риш, Чак Грассли и Линдси Грэм*, а также демократы Шелдон Уайтхаус, Джин Шахин и Ричард Блюменталь. Они предложили переводить находящиеся под юрисдикцией США замороженные активы на счет, на который так же будут перечисляться проценты.