В США внесли скандальный закон о российских активах: на что сенаторы готовы ради Киева

Сенаторы США внесли закон об использовании активов РФ для помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли законопроект, предусматривающий использование замороженных активов РФ, находящихся в США, для помощи Украине. Передавать средства Киеву предлагается каждые 90 дней. Об этом свидетельствует информация, представленная в заявлении комитета по международным делам.

Как известно, законодательными инициаторами скандальной конфискации активов РФ выступили республиканцы Джим Риш, Чак Грассли и Линдси Грэм*, а также демократы Шелдон Уайтхаус, Джин Шахин и Ричард Блюменталь. Они предложили переводить находящиеся под юрисдикцией США замороженные активы на счет, на который так же будут перечисляться проценты.

Суммарно речь идет о порядка пяти миллиардов долларов. При этом предполагается, что каждые 90 дней Киев будет получать, по меньшей мере, 250 миллионов долларов со счета.

Тем временем на замороженные активы РФ нацелилась и Еврокомиссия. Она предложила использовать данные средства для предоставления кредитов Украине. Причем сделать все хотят в срочном порядке.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.