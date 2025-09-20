ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

Тем временем российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки. Наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.