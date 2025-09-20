Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

Несколько американских установок РСЗО HIMARS разместили на границе Украины с Донецкой Народной Республикой, чтобы бойцы ВСУ могли наносить удары по региону. О новом манёвре противника сообщили в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с ДНР, предположительно в район населённого пункта Межевая, противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — сказал он РИА «Новости».

Тем временем российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки. Наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.