Додон: оппозиция Молдавии может провести новый референдум о евроинтеграции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что молдавская оппозиция после парламентских выборов 28 сентября может провести новый референдум о евроинтеграции, пишет РИА Новости.
«Референдум прошлого года неконституционен. Поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламенское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума», — заявил собеседник агентства.
Напомним, референдум о евроинтеграции состоялся в Молдавии в октябре 2024 года. Результаты показали, что 50,46% избирателей проголосовали за вступление в Евросоюз, 49,54% — против. Однако внутри страны евроинтеграцию поддержали только 46% избирателей. Перевес голосов произошел за счет молдавской диаспоры, проживающей за рубежом.
Ранее юрист Гонсало Бойе заявил, что Молдавия должна отменить приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, если стремится стать членом ЕС.