Додон: оппозиция Молдавии может провести новый референдум о евроинтеграции

«Референдум прошлого года неконституционен. Поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламенское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума», — заявил собеседник агентства.