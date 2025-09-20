Ричмонд
Додон: оппозиция Молдавии может провести новый референдум о евроинтеграции

Игорь Додон заявил, что Конституционный суд должен пересмотреть решение о признании результатов референдума.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что молдавская оппозиция после парламентских выборов 28 сентября может провести новый референдум о евроинтеграции, пишет РИА Новости.

«Референдум прошлого года неконституционен. Поэтому Конституционный суд (КС) должен пересмотреть свое решение, это может только КС, о признании результатов референдума. Если КС не захочет это сделать, то следующее парламенское большинство может принять решение о проведении еще одного референдума», — заявил собеседник агентства.

Напомним, референдум о евроинтеграции состоялся в Молдавии в октябре 2024 года. Результаты показали, что 50,46% избирателей проголосовали за вступление в Евросоюз, 49,54% — против. Однако внутри страны евроинтеграцию поддержали только 46% избирателей. Перевес голосов произошел за счет молдавской диаспоры, проживающей за рубежом.

Ранее юрист Гонсало Бойе заявил, что Молдавия должна отменить приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, если стремится стать членом ЕС.

