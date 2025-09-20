«Сделаем мир снова великим!» Переговорщик Путина позаимствовал лозунг Трампа

«MWGA (Make World Great Again — прим. Life.ru) — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — написал он в своей соцсети Х.
К публикации в соцсети переговорщик Путина приложил постер с изображением людей, пожимающих друг другу руки, а также голубя мира на фоне земного шара.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании «ШОС плюс» подчеркнул, что традиционные ценности постепенно утрачивают своё место в международной повестке. По его словам, вернуть их в глобальный дискурс поможет, в том числе международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».