«Сделаем мир снова великим!» Переговорщик Путина позаимствовал лозунг Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев позаимствовал лозунг лидера США Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») и призвал «сделать мир снова великим». Основываться на этом пути он предлагает на традиционных ценностях в целях борьбы с фейковыми новостями.