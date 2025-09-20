Ричмонд
«Сделаем мир снова великим!» Переговорщик Путина позаимствовал лозунг Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев позаимствовал лозунг лидера США Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») и призвал «сделать мир снова великим». Основываться на этом пути он предлагает на традиционных ценностях в целях борьбы с фейковыми новостями.

«MWGA (Make World Great Again — прим. Life.ru) — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — написал он в своей соцсети Х.

К публикации в соцсети переговорщик Путина приложил постер с изображением людей, пожимающих друг другу руки, а также голубя мира на фоне земного шара.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании «ШОС плюс» подчеркнул, что традиционные ценности постепенно утрачивают своё место в международной повестке. По его словам, вернуть их в глобальный дискурс поможет, в том числе международный телевизионный конкурс популярной песни «Интервидение».

