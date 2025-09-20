Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

8:35.
8:24 По состоянию на 1 сентября численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек, сообщают УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2026 год, внесенному в парламент.
8:21 Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России, пишет французская газета Le Figaro.
8:16 ? В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
8:12 ❗️ ВСУ 19 сентября атаковали БПЛА инфраструктуру ЗАЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.
8:04 Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает телеканал «Общественное».
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1305-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.