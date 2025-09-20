Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

Взрывы произошли в Херсоне. Беспилотник ВСУ 19 сентября атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал. Газета Le Figaro сообщила, что президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:35.

8:24 По состоянию на 1 сентября численность населения Украины, задекларировавшего или зарегистрировавшего место жительства, составила 28,7 млн человек, сообщают УНН со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2026 год, внесенному в парламент.

8:21 Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России, пишет французская газета Le Figaro.

8:16 ? В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

8:12 ❗️ ВСУ 19 сентября атаковали БПЛА инфраструктуру ЗАЭС, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале станции.

8:04 Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает телеканал «Общественное».

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1305-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

