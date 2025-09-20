Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. Военная операция, день 1305-й

Взрывы произошли в Херсоне. Беспилотник ВСУ 19 сентября атаковал инфраструктуру Запорожской АЭС. В Саратове при атаке дронов поврежден жилой дом, один человек пострадал. Газета Le Figaro сообщила, что президент США Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая все новые условия по санкциям против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.