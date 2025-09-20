«Каждый дом должен знать»: МИД Украины начал диктовать свою волю европейцам

По его словам, Россия якобы не собирается останавливаться в ходе конфликта, поэтому Европе пришло время принимать «непростые решения». Замминистра также сообщил, что Киев ведёт переговоры с США и странами ЕС о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Как подчеркнул Кислица, такие договорённости станут важным шагом для прекращения конфликта.