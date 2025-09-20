Ричмонд
YouTube заблокировал канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро

При попытке зайти на канал появляется надпись о блокировке канала «за нарушение условий использования».

Источник: Аргументы и факты

Доступ к официальному аккаунту президента Венесуэлы Николаса Мадуро на YouTube оказался закрыт.

Канал Мадуро исчез из поисковой выдачи видеохостинга. При попытке открыть страницу по http-адресу появляется надпись о блокировке канала «за нарушение Условий использования YouTube».

Отметим, что ежедневно на канале президента Венесуэлы публиковались записи и эфиры правительственных и президентских мероприятий. На канал были подписаны более 200 тысяч человек.

Ранее Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле, стремятся захватить ее природные богатства и привести к власти в республике марионеточный режим.

